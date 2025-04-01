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18:46, 1 апреля 2025Моя страна

В России нашли средневековый подземный ход

В Тверской области обнаружили средневековый подземный ход
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Археологи нашли во время раскопок в России средневековый подземный ход, а также часть деревянной мостовой. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.

Уточняется, что экспедиция проводилась на площади Девятого января в городе Торжке, Тверская область, и была организована Институтом археологии Российской академии наук. По словам археолога Натальи Сарафановой, в числе находок были монеты разных эпох, размеров и номиналов, а также уникальные арочные привески XIII века, которые не типичны для этой местности.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.

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