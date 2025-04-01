В России нашли средневековый подземный ход

В Тверской области обнаружили средневековый подземный ход

Археологи нашли во время раскопок в России средневековый подземный ход, а также часть деревянной мостовой. Об этом сообщает NewsInfo.Ru.

Уточняется, что экспедиция проводилась на площади Девятого января в городе Торжке, Тверская область, и была организована Институтом археологии Российской академии наук. По словам археолога Натальи Сарафановой, в числе находок были монеты разных эпох, размеров и номиналов, а также уникальные арочные привески XIII века, которые не типичны для этой местности.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.