Экс-офицер разведки США допустил неудобное положение РФ при сделках по Украине

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер допустил, что власти США желают поставить Россию в неудобное положение при заключении сделок, связанных с Украиной. Об этом сообщает RT.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа возвращается к тем самым принципам, которые, кажется, нацелены на то, чтобы поставить Россию в невыгодное положение в каком бы то ни было формате мирной сделки», — отметил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что США могут согласиться на большинство условий России по Украине. По его словам, Вашингтон вынужден так поступить из-за сложившейся ситуации на поле боя, а Брюссель и Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским не смогут ему перечить.