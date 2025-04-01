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22:04, 1 апреля 2025Мир

В США допустили неудобное положение Москвы при заключении сделок по Украине

Экс-офицер разведки США допустил неудобное положение РФ при сделках по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер допустил, что власти США желают поставить Россию в неудобное положение при заключении сделок, связанных с Украиной. Об этом сообщает RT.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа возвращается к тем самым принципам, которые, кажется, нацелены на то, чтобы поставить Россию в невыгодное положение в каком бы то ни было формате мирной сделки», — отметил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что США могут согласиться на большинство условий России по Украине. По его словам, Вашингтон вынужден так поступить из-за сложившейся ситуации на поле боя, а Брюссель и Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским не смогут ему перечить.

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