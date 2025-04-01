В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

Генерал Кейн: Оборонная промышленность США не готова к затяжному конфликту с КНР

США не готовы к затяжному конфликту к Китаю, поскольку их оборонная промышленность слишком медлительна. Такое мнение выразил кандидат на пост главы генштаба Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Кейн, сообщает РИА Новости.

«В этот критический момент Объединенные силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта», — сказал он.

По словам генерала, Вашингтон не обладает достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания противников.

Он также отметил, что Китай представляет реальную и нарастающую угрозу для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее группа влиятельных консерваторов и законодателей США предупредила американскую администрацию, что у страны нет тактического ядерного оружия, достаточного для сдерживания Китая. Они подчеркнули, что ядерный арсенал США устарел.