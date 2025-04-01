Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 1 апреля 2025Мир

В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

Генерал Кейн: Оборонная промышленность США не готова к затяжному конфликту с КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air National Guard / Wikimedia

США не готовы к затяжному конфликту к Китаю, поскольку их оборонная промышленность слишком медлительна. Такое мнение выразил кандидат на пост главы генштаба Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Кейн, сообщает РИА Новости.

«В этот критический момент Объединенные силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта», — сказал он.

По словам генерала, Вашингтон не обладает достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания противников.

Он также отметил, что Китай представляет реальную и нарастающую угрозу для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее группа влиятельных консерваторов и законодателей США предупредила американскую администрацию, что у страны нет тактического ядерного оружия, достаточного для сдерживания Китая. Они подчеркнули, что ядерный арсенал США устарел.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Найден способ создания более эффективных аккумуляторов

    Роспотребнадзор оценил риски для России из-за распространения гепатита А в Чехии

    30 миллионов россиян предложили обложить налогом в 20 процентов от зарплаты

    Бизнес Макаревича в России потерпел убытки

    Внешность 61-летней жены Пирса Броснана после похудения вызвала споры в сети

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    Чемпион мира заработал за сезон меньше выступающего только в России фигуриста

    Стали известны причины захвата Киево-Печерской лавры

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше