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02:11, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Во Франции заявили о двух сценариях для Ле Пен стать кандидатом на выборах

Franceinfo: У Ле Пен есть 2 варианта, чтобы участвовать в президентской гонке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

После приговора по делу о растрате средств Европарламента, согласно которому лидеру парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен запретили избираться в органы государственной власти, политик еще может принять участие в президентской гонке. Стать кандидатом на выборах ей позволят два из трех сценариев дальнейшего развития событий, передает радиостанция Franceinfo.

Мера пресечения, избранная против политика, действует пять лет и вступает в силу немедленно. Кроме того, ей вменили штраф в размере 100 тысяч евро и обязали отбыть два года под домашним арестом с электронным браслетом. Ле Пен сразу заявила, что подаст апелляцию на приговор.

Первый из возможных вариантов — оправдание апелляционного суда, тогда политик сможет участвовать в выборах в апреле 2027 года. Впрочем, отмечает СМИ, рассмотрение иска может затянуться, и решения не будет вынесено до нужных дат. Уточняется, что оправдательный приговор маловероятен из-за серьезности обвинений.

Второй сценарий — апелляционные суд оставит приговор в силе, но отменит распоряжение о немедленном исполнении запрета на участие в выборах. Тогда Ле Пен все также сможет обжаловать приговор в Кассационном суде, и он не вступит в силу до его окончательного решения, за счет чего политик выиграет время на участие в президентской гонке. Она ранее заявляла, что будет баллотироваться, несмотря на наличие судимости. Если ее выберут президентом, она воспользуется иммунитетом, и рассмотрение дела прекратится до завершения ее мандата.

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