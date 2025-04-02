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09:57, 2 апреля 2025Бывший СССР

Алиев поговорит один на один с президентом Германии после его публикации про Карабах

Алиев начал встречу один на один с президентом ФРГ после его публикации об НКР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал встречу один на один с президентом ФРГ Франком-Вальтер Штайнмайером после его публикации в соцсетях о ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет агентство APA.

Сообщается, что президент ФРГ прибыл в Баку с официальным и запланированным заранее визитом. Алиев встретил его у самолета в аэропорту.

Накануне Штайнмайер посетил Армению, где произошел скандал. Во время визита в Ереван он опубликовал пост с изображением флага НКР, что вызвало резкую реакцию со стороны Азербайджана. В Баку назвали это провокацией и потребовали извинений от президента ФРГ.

Позже Штайнмайер извинился перед Баку. Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

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