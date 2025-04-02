Алиев поговорит один на один с президентом Германии после его публикации про Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал встречу один на один с президентом ФРГ Франком-Вальтер Штайнмайером после его публикации в соцсетях о ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет агентство APA.
Сообщается, что президент ФРГ прибыл в Баку с официальным и запланированным заранее визитом. Алиев встретил его у самолета в аэропорту.
Накануне Штайнмайер посетил Армению, где произошел скандал. Во время визита в Ереван он опубликовал пост с изображением флага НКР, что вызвало резкую реакцию со стороны Азербайджана. В Баку назвали это провокацией и потребовали извинений от президента ФРГ.
Позже Штайнмайер извинился перед Баку. Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.