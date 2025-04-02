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12:09, 2 апреля 2025Силовые структуры

Арестованного за взятки главу «Фонбета» разрабатывал один из его близких знакомых

Главу «Фонбета» Анохина разрабатывал один из его близких знакомых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Арестованного за взятки главу «Фонбета» Сергея Анохина разрабатывал один из его близких знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, в конце ноября 2024 года Анохину позвонил его знакомый, который рассказал, что полицейские вызвали на опрос генерального директора компании «Бонжур» соучредителем которой была его дочь. Проверка проводилась по вероятному хищению денег, выделяемых из бюджета Москвы. Разработкой занимался хороший товарищ Анохина, они были знакомы около десяти лет.

Узнав о проверке, он связался с полковником МВД в отставке Валерием Крученковым и попросил помочь. Тот пообещал выяснить ситуацию через знакомых и вышел на сотрудников ФСБ, которые вели проверку по фирме дочери Анохина. Он предложил им десять миллионов рублей. Те доложили руководству и согласились на предложение в рамках оперативного эксперимента.

После этого Крученков перезвонил Анохину и сказал, что готов решить вопрос за 60 миллионов рублей. По 30 миллионов представителям МВД и ФСБ. Глава «Фонбета» согласился и передал деньги. Только из обозначенной суммы Валерий оставил себе 20 миллионов. Большая часть остальной суммы тоже пропала при посредничестве — до полковника ФСБ дошли десять миллионов.

28 января один из посредников был задержан при передаче денег в Красногорске. После этого взяли и других участников цепочки.

Позже были раскрыты имена еще троих фигурантов дела главы «Фонбета»

Ранее сообщалось, что главу «Фонбета» задержали за взятку в 60 миллионов рублей. Так главный букмекер России пытался откупиться от ФСБ.

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