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19:30, 2 апреля 2025Наука и техника

На iPhone из-за ошибки вернулись удаленные приложения

MacRumors: Удаленные приложения вернулись на iPhone из-за ошибки iOS 18.4
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления смартфона в память устройства вернулись удаленные приложения. На это обратило внимание издание MacRumors.

По словам журналистов, жалобы пользователей нашли на Reddit и страницах официального сайта поддержки потребителей Apple. Пользователи отметили, что удаленные ранее ими программы вернулись на iPhone после обновления операционной системы (ОС) до версии iOS 18.4. В их числе были как игры, так и разного рода сервисные приложения. Apple выпустила iOS 18.4 в понедельник, 31 марта.

В том числе пользователи рассказали, что заметили приложения, которые были удалены ими много месяцев или даже лет назад. Многие обладатели смартфонов Apple признались, что до этого пользовались только официальным цифровым магазином App Store, то есть проблема вряд ли связана с альтернативными цифровыми магазинами, доступными на территории Евросоюза (ЕС).

Также журналисты издания предположили, что баг не связан с функцией Apple Automatic Downloads. Эта опция восстанавливает в памяти iPhone приложения, которые были скачаны и установлены на другие смартфоны, привязанные к тому же аккаунту Apple. В компании пока не отреагировали на неполадки — текущим способом решения проблемы назвали удаление восстановленных приложений.

Ранее корпорация Apple запустила сервис искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру. Также нейросеть Apple Intelligence заработала на французском, немецком, итальянском, португальском, испанском, японском, корейском и китайском языках.

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