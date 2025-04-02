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15:32, 2 апреля 2025Экономика

«Балчуг капиталу» разрешили купить акции российских компаний у Goldman Sachs

Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить акции крупнейших фирм РФ у Goldman Sachs
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить ценные бумаги крупнейших российском компаний у американской финансовой корпорации Goldman Sachs. Соответствующий документ размещен на портале публикования правовых актов РФ.

Речь идет о праве выкупа акций «Газпрома» (28 248 941 штука), «Ростелекома» (1 960 035), «Роснефти» (1 057 340), «Лукойла» (109 248), «Интер РАО ЕЭС» (43 328 520), «Новатэка» (772 141), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные акции — 278 480 единиц, привилегированные — 16 706 025), «Татнефти» (171 666) и Новолипецкого металлургического комбината (235 800), уточняется в постановлении. В дальнейшем новый владелец ценных бумаг сможет их продать.

В конце января 2025 года Путин разрешил «Балчуг капиталу» приобрести российскую дочернюю компанию Goldman Sachs — «Голдман Сакс Банк». Сумма сделки не разглашалась. Новый владелец уточнил, что соглашение подразумевает приобретение финансовой организации вместе с ее лицензией и операциями в России. В Balchug Capital подчеркнули, что продолжат обслуживать местных клиентов.

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