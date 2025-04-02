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14:42, 2 апреля 2025Мир

Британия ввела санкции против лидера оппозиции Молдавии

Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной партии Натальи Параски
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Наталья Параска

Наталья Параска. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Натальи Параски. Информация появилась на официальном сайте британского правительства.

«Добавления: физические лица (…) Параска Наталья», — говорится в документе британского правительства.

В обосновании указывается, что Параска действовала в интересах лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, против которого ранее уже были введены санкции. Также ограничения коснулись АНО «Евразия», членом совета которой она является.

Ранее Шор заявил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией в Молдавии. Он назвал этот арест «гвоздем в крышку гроба» действующих молдавских властей.

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