Британия ввела санкции против лидера оппозиции Молдавии

Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной партии Натальи Параски

Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Натальи Параски. Информация появилась на официальном сайте британского правительства.

«Добавления: физические лица (…) Параска Наталья», — говорится в документе британского правительства.

В обосновании указывается, что Параска действовала в интересах лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, против которого ранее уже были введены санкции. Также ограничения коснулись АНО «Евразия», членом совета которой она является.

Ранее Шор заявил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией в Молдавии. Он назвал этот арест «гвоздем в крышку гроба» действующих молдавских властей.

