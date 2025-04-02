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19:37, 2 апреля 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось

«Синьхуа»: Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек, еще четыре тысячи ранены. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«По данным на сегодня, сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 3003 человек, 4515 получили ранения и еще 351 человек пропал без вести», — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате стихийного бедствия были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Среди пропавших без вести числится один россиянин.

Премьер-министр страны Мин Аун Хлайн в связи с многочисленными жертвами объявил траурными на национальном уровне дни с 31 марта по 6 апреля.

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