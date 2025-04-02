Нардеп Дубинский обратился в ООН с просьбой назвать имена жертв репрессий СБУ

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского назвать имена жертв репрессий Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом народный депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Необходимо раскрыть данные тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве», — говорится в публикации.

Нардеп отметил, что все свидетели расследования о репрессиях СБУ дали согласие на публикацию своих данных, и выразил уверенность, что сокрытие этой информации помогает украинским властям уйти от ответственности за свои преступления.

Ранее Дубинский предупредил об опасности гражданской войны на Украине. Он подчеркнул значимость предложения со стороны России об установлении «внешнего управления». По словам парламентария, размещение миротворческого контингента на Украине будет способствовать сдерживанию внутренних протестов после окончания военных действий.

