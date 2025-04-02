Эстонская православная церковь поменяла название

Православная церковь в Эстонии сменила название

В Эстонии зарегистрировали новое название Эстонской православной церкви. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

«31 марта 2025 года регистровый отдел Тартуского уездного суда утвердил новое название нашей Церкви — Эстонская христианская православная церковь», — указано в сообщении.

Отмечается, что новое название должно подчеркивать миссию служения жителям Эстонии, сохраняя православные традиции республики.

Ранее правительство Эстонии утвердило законопроект, согласно которому религиозным объединениям необходимо изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью (РПЦ).