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19:01, 2 апреля 2025Бывший СССР

Эстонская православная церковь поменяла название

Православная церковь в Эстонии сменила название
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии зарегистрировали новое название Эстонской православной церкви. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

«31 марта 2025 года регистровый отдел Тартуского уездного суда утвердил новое название нашей Церкви — Эстонская христианская православная церковь», — указано в сообщении.

Отмечается, что новое название должно подчеркивать миссию служения жителям Эстонии, сохраняя православные традиции республики.

Ранее правительство Эстонии утвердило законопроект, согласно которому религиозным объединениям необходимо изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью (РПЦ).

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