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11:37, 2 апреля 2025Экономика

Генпрокуратура призвала урегулировать работу сотрудничающих с мошенниками риелторов

Краснов призвал урегулировать деятельность риелторов, помогающих мошенникам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В генпрокуратуре призвали урегулировать работу риелторов, сотрудничающих с мошенниками. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — убежден Краснов. Он добавил, что свои предложения по этому вопросу надзорное ведомство направило в Совет безопасности, и попросил Совфед о поддержке.

Ранее россиян предупредили о подставных риелторах, которые часто обманывают пенсионеров, недавно избавившихся от жилья. Аферисты предлагают потерпевшим якобы отличный вариант для покупки, однако, получив деньги, исчезают.

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