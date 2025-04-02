Генпрокуратура призвала урегулировать работу сотрудничающих с мошенниками риелторов

Краснов призвал урегулировать деятельность риелторов, помогающих мошенникам

В генпрокуратуре призвали урегулировать работу риелторов, сотрудничающих с мошенниками. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время выступления с отчетом в Совете Федерации, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — убежден Краснов. Он добавил, что свои предложения по этому вопросу надзорное ведомство направило в Совет безопасности, и попросил Совфед о поддержке.

Ранее россиян предупредили о подставных риелторах, которые часто обманывают пенсионеров, недавно избавившихся от жилья. Аферисты предлагают потерпевшим якобы отличный вариант для покупки, однако, получив деньги, исчезают.