Глава МИД Украины посетит штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Украины Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО 3-4 апреля

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 3-4 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сибига, как пишет издание, примет участие в заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится в рамках встречи глав МИД членов организации. Его ключевыми темами станут укрепление поддержки Украины, военные потребности и гарантии безопасности.

«Министр проведет и отдельные двусторонние встречи, в частности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов НАТО», — передает издание сообщение украинского дипломатического ведомства.

Ранее Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с Вашингтоном по тексту соглашения по недрам. Он отметил важность национальных интересов как для США, так и для Украины в контексте этого договора.