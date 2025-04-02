Хинштейн ответил на приписываемые ему слова об ударах по мирным целям на Украине

Хинштейн опроверг фейк с якобы его словами об ударах по мирным целям на Украине

Распространяемые сообщения со словами, приписываемыми временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну, о законности ударов по мирным целям на Украины являются фейком. Опровержение опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Хинштейна, якобы сделанное им заявление, о том, что гражданская инфраструктура Украины является законной военной целью, рассылается от лица поддельного сайта правительства Курской области. «Причем украинские провокаторы даже не удосужились все перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область», — написал он.

Врио губернатора призвал россиян быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Ранее по сети прошла волна фейков о смерти сразу нескольких российских губернаторов. Так, недостоверные сообщения пришлось опровергать главе Вологодской области Георгию Филимонову, главе Самарской области Вячеславу Федорищеву и врио губернатора Новгородской области Александру Дронову.