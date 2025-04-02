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14:31, 2 апреля 2025Силовые структуры

Использование ИИ в преступлении рассмотрят как отягчающее обстоятельство

Путин поручил изучить применение ИИ в преступлении как отягчающее обстоятельство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kuz Production / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин поручил изучить применение ИИ в преступлении как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кремль опубликовал поручение президента Владимира Путина, по которому правительство России совместно с Верховным судом России, МВД, Следственным комитетом и ФСБ должны рассмотреть вопрос о признании использования искусственного интеллекта (ИИ) при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.

Поручение опубликовано по итогам совещания главы государства с кабинетом министров. Срок исполнения установлен до 1 января 2026 года.

Ведомствам необходимо изучить целесообразность признания в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность или наказание, использования при совершении преступлений с технологиями ИИ и внесения в законодательство изменений. Также правительство и профильные ведомства должны к 15 июля 2025 года предоставить предложения по формированию единого механизма координации деятельности заинтересованных государственных органов в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством.

Ранее сообщалось, что Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва для одной категории россиян.

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