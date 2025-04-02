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17:07, 2 апреля 2025Путешествия

Израильская авиакомпания возобновит рейсы в Россию

Авиакомпания El Al возобновит рейсы из Тель-Авива в Москву с 1 мая
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Израильская авиакомпания El Al возобновит рейсы в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.

Уточняется, что иностранные самолеты начнут летать из Тель-Авива в Москву и обратно с 1 мая. Рейсы будут выполняться 7 раз в неделю из столичного аэропорта Домодедово на самолетах Boeing 737-900.

«С понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам — по два рейса в день», — добавили в ведомстве. Уточняется, что полет будет занимать пять часов.

Перевозчик El Al приостановил рейсы в Россию в конце декабря 2024 года. Это решение приняли после крушения самолета AZAL в Казахстане.

С тех пор меры регулярно обновляли. В последний раз приостановку рейсов продлевали до 30 апреля. Все это время рейсы в Израиль выполняла российская авиакомпания Red Wings.

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