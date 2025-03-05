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12:42, 5 марта 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания продлила приостановку рейсов в Россию

Авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов в Россию до 30 апреля
Алина Черненко

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В агентской рассылке говорится, что рейсы иностранного перевозчика между Тель-Авивом и Москвой отменены до 30 апреля 2025 года. По данным источника, авиабилетов El Al в российскую столицу на летнее расписание пока нет.

В АТОР добавили, что раньше авиакомпания выполняла пять рейсов в Москву в неделю. Сейчас в Израиль можно улететь на самолетах Red Wings. Билеты в марте стоят от 34,7 тысячи рублей с багажом в одну сторону.

El Al приостановила рейсы в Россию в конце декабря 2024 года. Такое решение было принято из-за крушения самолета AZAL в Казахстане.

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