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09:06, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о трудностях жизни с неизлечимым расстройством

Британский телеведущий Скотт Миллер сообщил, что у него диагностировали аутизм
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Rescue Vet / YouTube

Известный британский ветеринар и телеведущий Скотт Миллер сообщил, что у него диагностировали аутизм. О трудностях жизни с этим неизлечимым расстройством психики он рассказал в интервью изданию The Mirror.

Телеведущий отметил, что решил пройти медицинское обследование после того, как аутизм выявили у его детей, — один из них не разговаривал до четырех лет. По словам Миллера, когда он узнал о своем диагнозе, то ему показалось, будто его жизнь рухнула.

«Я не люблю очень шумные места или резкие громкие звуки. Я слегка чувствителен к этому», — высказался о своих симптомах Миллер. Он добавил, что из-за того, что диагноз ему поставили только во взрослом возрасте, его детство «было утомительным, сложным и грустным во многих аспектах».

Как уточнил ведущий, спустя время он изменил отношение к аутизму и стал считать его сверхспособностью, которая позволяет хорошо обучаться.

Ранее 38-летний британский радиоведущий Крис Старк в эфире ток-шоу This Morning («Этим утром») рассказал о борьбе с раком яичка. По словам радиоведущего, он долго откладывал поход к врачу и из-за этого почувствовал себя глупо.

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