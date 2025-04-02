Количество воюющих в ВСУ заключенных раскрыли

Минюст Украины: В ВСУ служат более 8 тысяч заключенных

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат более 8 тысяч бывших заключенных. Об этом сообщил начальник департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец, передает «Укринформ».

Он добавил, что около 900 заявлений находятся на рассмотрении. По словам чиновника, условно-досрочно освобожденные бойцы украинских войск пополнили в основном ряды 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи», а также 92-й отдельной штурмовой бригады, а также других подразделений.

«На сегодняшний день уже больше 8 тысяч мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении», — рассказал Горобец.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска усиливают свои позиции за счет мобилизованных заключенных. По его словам, в регион прибыл дополнительный батальон, целиком состоящий из осужденных.