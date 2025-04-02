Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 2 апреля 2025Бывший СССР

Количество воюющих в ВСУ заключенных раскрыли

Минюст Украины: В ВСУ служат более 8 тысяч заключенных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат более 8 тысяч бывших заключенных. Об этом сообщил начальник департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец, передает «Укринформ».

Он добавил, что около 900 заявлений находятся на рассмотрении. По словам чиновника, условно-досрочно освобожденные бойцы украинских войск пополнили в основном ряды 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи», а также 92-й отдельной штурмовой бригады, а также других подразделений.

«На сегодняшний день уже больше 8 тысяч мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении», — рассказал Горобец.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска усиливают свои позиции за счет мобилизованных заключенных. По его словам, в регион прибыл дополнительный батальон, целиком состоящий из осужденных.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

    «VK Музыка» обновилась

    Пропавшую школьницу нашли в чужом шкафу

    В США раскрыли подробности о возможном визите главы РФПИ в Вашингтон

    CAS признал сбежавшего из России норвежца виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

    Назван неожиданный фактор ускорения распространения рака

    Сын мигранта взорвал петарду в подмосковной школе, девять детей пострадали. Его семью призвали выгнать из страны

    Россия резко нарастила поставки одного продукта в Японию

    Москвичам назвали срок завершения периода снегопадов в апреле

    Популярная рэперша обвинила бывшего мужа в угрозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше