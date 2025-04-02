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20:03, 2 апреля 2025Россия

Летчик потерпевшего крушение в российском регионе ракетоносца погиб

Летчик ракетоносца Ту-22М3, разбившегося в Иркутской области, погиб
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В результате крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области погиб летчик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве также сообщили, что экипажу из четырех человек удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Уточняется, что ракетоносец выполнял плановый полет.

«Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет», — отметили в Минобороны.

На опубликованном видео на месте крушения самолета в Усольском районе виден разгоревшийся в отдалении пожар.

«Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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