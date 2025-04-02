Малышева призвала россиян не есть один продукт с хлебом

Врач Малышева назвала преступлением против сыра то, что его едят с хлебом

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале один способ употребления сыра. Выпуск, в котором специалистка выразила свое недовольство из-за того, как некоторые едят этот продукт, доступен на сайте телеканала.

Малышева назвала недопустимым употребление пармезана с хлебом. «Никакого хлеба. Никто не ест сыр с хлебом. Это преступление против сыра», — призвала она россиян.

Она также добавила, что во Франции сыры подают на десерт.

Ранее Малышева похвалила основателя Telegram Павла Дурова за его привычку принимать ледяные ванны. Ее соведущий врач Михаил Коновалов отметил, что такая процедура улучшает кровоснабжение мозга и сердца.

До этого Малышева пожаловалась на тяжелую работу в своей передаче. Она назвала ранние приезды на съемочную площадку адом.