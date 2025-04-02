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13:16, 2 апреля 2025Экономика

Минфин оценил интерес иностранных компаний к уходу из России

Замглавы Минфина Чебесков: Число заявок компаний на выход из активов в РФ падает
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За последнее время количество иностранных инвесторов, желающих продать свои российские активы и уйти из страны, стало меньше. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

На этой неделе, отметил замглавы министерства, представители профильной подкомиссии рассмотрели всего четыре подобных заявки. В основном намерение уйти из России сейчас проявляют иностранные компании, которые «менее на слуху». Глобально известных брендов в их числе нет, подчеркнул Чебесков. «Не то, чтобы они (желающие покинуть российский рынок — прим. «Ленты.ру») совсем исчезли. Заявки пока есть», — резюмировал он.

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За несколько лет интерес иностранных компаний к уходу из России заметно снизился, добавил Чебесков. В то же время заметного спроса на возвращение со стороны уже покинувших рынок РФ сейчас не наблюдается, посетовал он. «У нас пока вот конкретных заявок по этой тематике нет», — заключил замглавы ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам разработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию. Глава государства отметил, что фирмам, продавшим свои активы с большой скидкой, не должно предоставляться каких-либо привилегий. Он также призвал власти сделать процедуру возвращения ушедших из страны брендов «максимально прозрачной». При вынесении итогового решения по каждой отдельной компании должен учитываться фактор сохранения рабочих мест в РФ. К такого рода фирмам, подчеркнул Путин, следует относиться «с уважением».

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