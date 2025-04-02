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11:54, 2 апреля 2025Экономика

Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

Замглавы Минфина Чебесков: В РФ стали поступать деньги иностранных хедж-фондов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В последнее время в Россию стали поступать небольшие объемы так называемых ковбойских денег иностранных хедж-фондов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит РБК.

Речь идет о притоке в страну денежных средств от нерезидентов через юрисдикции дружественных России государств. Под хедж-фондами подразумеваются инвесторы, ориентированные на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Пока можно говорить о притоке «совсем небольших» денег от этих нерезидентов, отметил Чебесков. «Какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить», — сообщил он.

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Оценить суммарные объемы привлеченных денежных средств от подобного рода инвесторов сейчас крайне трудно, добавил замглавы Минфина. «Они используют дружескую инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать инвестиции», — пояснил Чебесков. Однако в дальнейшем ситуация может измениться на фоне возможного ослабления санкционного режима западных стран. «Это будут не только иностранные деньги, но и наши деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом», — резюмировал он.

Ранее агентство Reuters допустило улучшение инвестиционного климата в России в случае успешного завершения переговоров с США по поводу прекращения боевых действий на Украине. Налаживание двусторонних торгово-экономических связей после заключения мирной сделки обсуждалось на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марка Рубио в Эр-Рияде. Представитель госдепа США тогда заявил, что при оптимистичном раскладе возможность для активизации двусторонних инвестиционных связей может появиться.

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