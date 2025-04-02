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11:18, 2 апреля 2025Россия

Митрополит освятил храм для изгнания бесов из россиян

В Орловской области митрополит освятил храм, в котором изгоняют бесов из россиян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: newsorel.ru

В Орловской области освятили храм для изгнания бесов из россиян. Об этом сообщает сетевое издание «Орловские новости».

На церемонию освящения приехал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Последние годы в храме проходила масштабная реконструкция.

Свято-Троицкий храм был возведен в поселке Шахово в 1845 году. Издание отмечает, что там походят обряды экзорцизма — изгнания бесов.

Ранее в Калужской области священники окропили целый район десятками литров святой воды. Для этой цели им предоставили вертолет. Полет продлился около часа, за это время было израсходовано примерно сто литров святой воды, разлитой по пятилитровым бутылкам.

ЖЗЛ
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