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10:41, 2 апреля 2025Россия

На МКАДе у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в автомобиль

«112»: На МКАДе у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в автомобиль
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАДе) у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в попутную машину. Произошедшее попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном ролике фура движется в одном из потоков. Внезапно у нее отлетает колесо, оно едва не врезается в другой автомобиль. Водитель успевает вовремя притормозить, а колесо покатилось по трассе.

По данным «112», никто из участников дорожного движения не пострадал.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП, пострадали четверо граждан.

Еще раньше серьезная авария произошла в столичном районе Чертаново. В ней также пострадали четыре человека. Сразу после случившегося предварительной версией ДТП была назвала неудачная попытка водителя избежать столкновения.

ЖЗЛ
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