На поддержку оставшихся без жилья жителей Курской области выделили больше денег

Мишустин: Пострадавшим от потери жилья в Курской области выделят еще ₽16 млрд

Пострадавшим от потери жилья в Курской области выделят дополнительные 16 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит газета «Известия».

По словам главы правительства, на поддержку оставшихся без жилья россиян выделили больше денег, которые они могли бы направить на приобретение или строительство новых домов и квартир.

«Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни», — пояснил Мишустин.

Ранее российский премьер заверил, что правительство поддержит пострадавшие промышленные предприятия Курской области. На поддержку заводов выделят 2,5 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки курского приграничья. Чиновникам следует заранее предусмотреть меры по восстановлению инфраструктуры, включая соцобъекты, автомагистрали, промышленность и сельское хозяйство. Особое внимание планируется уделить поддержке местного бизнеса, добавил глава государства.