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14:37, 13 марта 2025Экономика

Мишустин пообещал поддержать пострадавшие предприятия Курской области

Мишустин: На поддержку пострадавших предприятий Курской области выделят 2,5 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство поддержит пострадавшие промышленные предприятия Курской области, пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя кабмина, на поддержку заводов выделят два с половиной миллиарда рублей.

Спикер парламента Курской области Юрий Амерев и главы фракций попросили у Москвы дополнительной финансовой помощи в размере 24,9 миллиарда рублей .По их словам, вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и введенный режим контртеррористической операции подкосили бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении региона. В 2025 году область ждет снижение валового регионального продукта (ВРП) на 7 процентов, а девять приграничных районов не получат прибыли. Фонд начисленной заработной платы, по предварительным оценкам, упадет на 63 процента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки курского приграничья.
Правительству следует заранее предусмотреть меры по восстановлению инфраструктуры, включая соцобъекты, автомагистрали, промышленность и сельское хозяйство, указал он. Особое внимание планируется уделить поддержке местного бизнеса.

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