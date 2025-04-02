Назван претендент на пост нового генсека ООН

Глава МАГАТЭ Гросси намерен выдвинуться на пост генсека ООН после Гутерриша

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН после завершения полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша в 2026 году. Претендента назвала газета La Nacion.

Процесс отбора преемника начнется в конце текущего года, когда в рамках Генассамблеи ООН будет опубликован призыв к выдвижению кандидатур. «... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно», — заявил Гросси.

Он добавил, что поддерживает тесные контакты с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Глава МАГАТЭ затрагивал этот вопрос в беседах с политиком, помимо обсуждения широкого спектра международных вопросов.

Гросси имеет более чем 35-летний опыт дипломатической службы. В 2019 году он занял пост гендиректора МАГАТЭ и был переизбран на второй срок в марте 2023 года. Гутерриш занимает пост генсека ООН с января 2017 года. В июле 2021 года его переизбрали на второй срок.

О намерении Гроссии занять пост генсека ООН в середине марта сообщало издание Infobae. Отмечалось, что Гросси уже неоднократно называли возможным преемником Гутерриша. Однако официально должность генсеку МАГАТЭ еще не предложили.

