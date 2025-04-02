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07:29, 2 апреля 2025Мир

Назван претендент на пост нового генсека ООН

Глава МАГАТЭ Гросси намерен выдвинуться на пост генсека ООН после Гутерриша
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН после завершения полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерриша в 2026 году. Претендента назвала газета La Nacion.

Процесс отбора преемника начнется в конце текущего года, когда в рамках Генассамблеи ООН будет опубликован призыв к выдвижению кандидатур. «... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно», — заявил Гросси.

Он добавил, что поддерживает тесные контакты с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Глава МАГАТЭ затрагивал этот вопрос в беседах с политиком, помимо обсуждения широкого спектра международных вопросов.

Гросси имеет более чем 35-летний опыт дипломатической службы. В 2019 году он занял пост гендиректора МАГАТЭ и был переизбран на второй срок в марте 2023 года. Гутерриш занимает пост генсека ООН с января 2017 года. В июле 2021 года его переизбрали на второй срок.

О намерении Гроссии занять пост генсека ООН в середине марта сообщало издание Infobae. Отмечалось, что Гросси уже неоднократно называли возможным преемником Гутерриша. Однако официально должность генсеку МАГАТЭ еще не предложили.

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