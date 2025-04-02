Назван уровень локализации автомобилей Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Средний уровень локализации машин Lada — более 90 %

Средний уровень локализации автомобилей российского производителя Lada составляет более 90 процентов. Об этом заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что подавляющая часть комплектующих и автозапчастей к машинам производится в России. У некоторых моделей уровень локализации составляет почти 100 процентов. Речь, в частности, идет о внедорожниках Lada Niva Legend (99,8 процента). В целом, российские автомобили класса B и B+ (малогабаритный бюджетный сегмент), подчеркнул Соколов, не уступают по качеству китайским и западным конкурентам.

Глава «АвтоВАЗа» также отметил высокий уровень роботизации на производственных площадках концерна. По его словам, показатель на линии сварки в настоящее время составляет 84 процента. Сейчас на заводах компании задействованы в общей сложности более 1,3 тысячи единиц роботизированной техники. Этот уровень позволяет концерну обеспечивать большие объемы выпуска, заключил Соколов.

Несмотря на это, к качеству выпускаемых концерном автомобилей у ряда участников рынка остаются большие вопросы. Недовольство, в частности, выражают представители таксомоторной отрасли. Глава петербургского «Парка 47» Алексей Бубнов отметил, что некоторые отечественные автомобили, поступающие в отрасль, приходится дорабатывать сразу после выезда с завода. Починка же по гарантии занимает продолжительное время.

Об оставляющем желать лучшего качестве машин Lada также заявлял глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Он подчеркнул, что эти автомобили не устраивают таксистов по соотношению между ценой и качеством. В свою очередь, у чиновников возникли вопросы к бизнес-седану Lada Aura. Ряд парламентариев, в частности, не устроило отсутствие задних воздуховодов в этих машинах и удлиненные задние двери.