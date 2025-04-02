Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 2 апреля 2025Экономика

Назван уровень локализации автомобилей Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Средний уровень локализации машин Lada — более 90 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Средний уровень локализации автомобилей российского производителя Lada составляет более 90 процентов. Об этом заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что подавляющая часть комплектующих и автозапчастей к машинам производится в России. У некоторых моделей уровень локализации составляет почти 100 процентов. Речь, в частности, идет о внедорожниках Lada Niva Legend (99,8 процента). В целом, российские автомобили класса B и B+ (малогабаритный бюджетный сегмент), подчеркнул Соколов, не уступают по качеству китайским и западным конкурентам.

Глава «АвтоВАЗа» также отметил высокий уровень роботизации на производственных площадках концерна. По его словам, показатель на линии сварки в настоящее время составляет 84 процента. Сейчас на заводах компании задействованы в общей сложности более 1,3 тысячи единиц роботизированной техники. Этот уровень позволяет концерну обеспечивать большие объемы выпуска, заключил Соколов.

Материалы по теме:
LADA Iskra: характеристики, цена. Что известно о новой модели «АвтоВАЗа»?
LADA Iskra: характеристики, цена.Что известно о новой модели «АвтоВАЗа»?
18 июня 2024
Российские чиновники отказались пересаживаться на протестированный Путиным автомобиль. Они боятся вспотеть в машине
Российские чиновники отказались пересаживаться на протестированный Путиным автомобиль. Они боятся вспотеть в машине
26 октября 2024

Несмотря на это, к качеству выпускаемых концерном автомобилей у ряда участников рынка остаются большие вопросы. Недовольство, в частности, выражают представители таксомоторной отрасли. Глава петербургского «Парка 47» Алексей Бубнов отметил, что некоторые отечественные автомобили, поступающие в отрасль, приходится дорабатывать сразу после выезда с завода. Починка же по гарантии занимает продолжительное время.

Об оставляющем желать лучшего качестве машин Lada также заявлял глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Он подчеркнул, что эти автомобили не устраивают таксистов по соотношению между ценой и качеством. В свою очередь, у чиновников возникли вопросы к бизнес-седану Lada Aura. Ряд парламентариев, в частности, не устроило отсутствие задних воздуховодов в этих машинах и удлиненные задние двери.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

    Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше