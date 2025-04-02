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10:40, 2 апреля 2025Ценности

Популярная российская актриса снялась в купальнике у бассейна

Российская актриса Анна Старшенбаум снялась в зеленом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @starshenbaum_anna

Популярная российская актриса Анна Старшенбаум снялась в откровенном образе у бассейна на фоне пальм. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя звезда позировала на снимках в слитном купальнике темно-зеленого цвета и на тонких бретелях. Упомянутое изделие имело разрез в области декольте, который частично демонстрировал грудь артистки. Кроме того, Старшенбаум собрала волосы в высокий пучок и отказалась от косметики.

Ранее в марте Анна Старшенбаум показала фото в бикини. Звезда предстала на размещенном фото в леопардовом раздельном купальнике.

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