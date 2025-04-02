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10:01, 2 апреля 2025Россия

Опасающийся штрафа россиянин пошел на работу с ножевым ранением

Mash: Житель Владикавказа пошел на работу с ножевым ранением, опасаясь штрафа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Владикавказа пошел на работу с ножевым ранением, опасаясь штрафа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным российского издания, сотрудник «Пятерочки» за завтраком повздорил с женой, та ранила его в живот. Мужчина не стал обращаться к медикам, приложил к ране бинт и пошел на смену.

В магазине работник побледнел и упал в обморок — его доставили в реанимацию. Супругу начали допрашивать в полиции.

До этого сообщалось, что житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь.

Проведенная операция не помогла спасти горожанку. Она впала в кому, в которой пробыла десять последних дней своей жизни. Ее муж свою вину в случившемся отрицает.

Еще раньше житель Санкт-Петербурга избил жену из-за неправильного воспитания собаки.

ЖЗЛ
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