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11:43, 2 апреля 2025Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в бикини и удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки с отдыха и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 37-летняя манекенщица запечатлена лежащей на диване. Она продемонстрировала на камеру фигуру в бикини желтого цвета, состоящем из бюстгальтера с тонкими бретелями и плавок с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость позировала в черных солнцезащитных очках и с собранными в высокий хвост волосами.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность звезды и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Ты так сильно похудела», «Ты выглядишь стройнее в последнее время», «Красивое лицо. Красивое тело», «Я просто обожаю тебя, Эшли! Ты показываешь женщинам, что можно быть сногсшибательной и при этом оставаться собой», «Ты вдохновляешь девушек с пышными бедрами», — высказывались они.

В феврале Эшли Грэм показала внешность без макияжа и фильтров.

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