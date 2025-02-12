Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:31, 12 февраля 2025Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа и фильтров

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица позировала на снимке в белой футболке и черной длинной шубе из натурального меха поверх нее. Помимо этого, звезда надела черные брюки и собрала волосы в пучок. При этом она отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность.

В декабре 2024 года плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачной юбке. Модель посетила церемонию, организованную британским советом моды British Fashion Council. Для выхода на красную дорожку знаменитость выбрала черное платье итальянского бренда Blumarine.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      В российском городе коммунальщик отремонтировал канализацию с помощью проволоки

      В США заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

      Россияне отвернулись от новостроек

      Зеленский признал усталость украинцев от конфликта с Россией

      «Альтернатива для Германии» назвала себя единственной выступающей за мир силой

      Российскому участнику СВО с двумя медалями отказали в выплате по ранению

      Российские медики вызвали подмогу ради вызволения 400-килограммового пациента

      В Антарктиде обнаружили «климатическую бомбу»

      Бывшему мэру российского города-курорта продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше