Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица позировала на снимке в белой футболке и черной длинной шубе из натурального меха поверх нее. Помимо этого, звезда надела черные брюки и собрала волосы в пучок. При этом она отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность.

В декабре 2024 года плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачной юбке. Модель посетила церемонию, организованную британским советом моды British Fashion Council. Для выхода на красную дорожку знаменитость выбрала черное платье итальянского бренда Blumarine.