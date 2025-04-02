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14:57, 2 апреля 2025Силовые структуры

По факту атаки дронов на жилые дома в Курске возбудили дело

СК России возбудил уголовное дело после атаки дронов на жилые дома в Курске
Варвара Митина (редактор)

Кадр: СК РФ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после атаки дронов на жилые дома в Курске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

2 апреля украинские военнослужащие, используя беспилотники, совершили атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска. Повреждения получили жилые дома и машины мирного населения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в курском приграничье в ночь на вторник, 2 апреля, и начали применять беспилотники «Баба-Яга» с самодельными взрывными устройствами или минами.

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