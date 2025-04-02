Почта Mail заблокировала миллиарды спам-писем с помощью ИИ

Почта Mail заблокировала 7,1 млрд спам-писем за первый квартал 2025 года

«Почта Mail» заблокировала более семи миллиардов спам- и мошеннических писем с января по март 2025 года с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Специалисты выявили несколько ключевых мошеннических схем: среди них письма с фейковыми инвестициями и вложениями .cab. По словам руководителя группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрия Морякова, подобные спам-письма являются лендингом для сбора данных, после которого жертве поступает телефонный звонок для выманивания средств.

«Рост таких сообщений обусловлен легкой наживой и максимальной прибылью для спамеров. Пользователи все чаще сталкиваются с заманчивыми, но лживыми предложениями, которые ведут к значительным финансовым потерям. Поэтому мы постоянно дообучаем наши антиспам-системы для выявления и блокировки различных видов мошенничества», — отметил он.

Так, общее количество спама удалось снизить на 35 процентов. Годом ранее этот показатель составлял 9,6 миллиарда — на это повлияло развитие антиспам-решений на основе ИИ и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Ранее искусственный интеллект ускорил работу справочного центра Mail. Новая ML-модель помогает пользователям быстрее найти нужную информацию в справочном центре, а также снижает нагрузку на службу поддержки.