Предотвращен воздушный удар ВСУ по российскому региону

Минобороны России заявило о двух сбитых в Белгородской области беспилотниках ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 14:10 до 14:25 по московскому времени дежурные военные сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины на участке между белгородским селом Луговка и хутором Масычево. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, а также водитель грузового транспорта.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 2 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских дрона. 87 из них сбили в Курской области, 4 — в Ростовской, 2 — в Белгородской.