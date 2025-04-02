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15:38, 2 апреля 2025Россия

Предотвращен воздушный удар ВСУ по российскому региону

Минобороны России заявило о двух сбитых в Белгородской области беспилотниках ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 14:10 до 14:25 по московскому времени дежурные военные сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины на участке между белгородским селом Луговка и хутором Масычево. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, а также водитель грузового транспорта.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 2 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских дрона. 87 из них сбили в Курской области, 4 — в Ростовской, 2 — в Белгородской.

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