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20:08, 2 апреля 2025Бывший СССР

Путин поздравил Лукашенко с Днем единства народов двух стран

Путин поздравил Лукашенко с Днем единства народов России и Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единства народов двух стран. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях. Планомерно совершенствуются институты и механизмы Союзного государства», — говорится в публикации.

В письме отмечается, что Москва и Минск будут работать над укреплением двусторонних связей по вопросам обороны, экономики, а также совместно развивать науку и технику.

20 марта Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. По итогам беседы белорусский лидер подтвердил свое намерение участвовать в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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