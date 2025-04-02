Раскрыты детали роскошных вечеринок Дэвида Бекхэма в честь 50-летия

Первая вечеринка в честь 50-летия Дэвида Бекхэма состоялась в ресторане Cipriani

Журналисты The Sun раскрыли детали роскошных вечеринок бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма в честь 50-летия. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, выяснилось, что Бекхэм начал отмечать юбилей за месяц до своего дня рождения. В понедельник, 31 марта, состоялась первая вечеринка в ресторане Cipriani, на которой присутствовали профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди, баскетболист Шакил О’Нил, бизнесмен Джейми Солтер, а также супруга Бекхэма Виктория и их дети. «Там был бесплатный бар, и они все тусовались до поздней ночи», — рассказал анонимный инсайдер.

При этом отмечается, что самое масштабное праздничное мероприятие пройдет за несколько дней до юбилея спортсмена, 2 мая. «Дэвид отметит свое 50-летие с размахом. Ближе к своему дню рождения он устроит большой ужин для семьи и друзей, а затем проведет весь день только с Викторией, их родителями и детьми. Она планирует действительно что-то особенное для своего мужа», — подчеркнул собеседник портала.

В феврале Дэвид Бекхэм в интервью журналу Men's Health признался, что свое 50-летие хочет отметить хорошей едой и вином.