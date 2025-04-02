Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:51, 2 апреля 2025Ценности

Раскрыты детали роскошных вечеринок Дэвида Бекхэма в честь 50-летия

Первая вечеринка в честь 50-летия Дэвида Бекхэма состоялась в ресторане Cipriani
Мария Винар

Фото: MiamiPIXX / VAEM / BACKGRID / Legion-Media

Журналисты The Sun раскрыли детали роскошных вечеринок бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма в честь 50-летия. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, выяснилось, что Бекхэм начал отмечать юбилей за месяц до своего дня рождения. В понедельник, 31 марта, состоялась первая вечеринка в ресторане Cipriani, на которой присутствовали профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди, баскетболист Шакил О’Нил, бизнесмен Джейми Солтер, а также супруга Бекхэма Виктория и их дети. «Там был бесплатный бар, и они все тусовались до поздней ночи», — рассказал анонимный инсайдер.

При этом отмечается, что самое масштабное праздничное мероприятие пройдет за несколько дней до юбилея спортсмена, 2 мая. «Дэвид отметит свое 50-летие с размахом. Ближе к своему дню рождения он устроит большой ужин для семьи и друзей, а затем проведет весь день только с Викторией, их родителями и детьми. Она планирует действительно что-то особенное для своего мужа», — подчеркнул собеседник портала.

В феврале Дэвид Бекхэм в интервью журналу Men's Health признался, что свое 50-летие хочет отметить хорошей едой и вином.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Российского блогера отдали под суд за отмывание денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше