Россиянам посоветовали пить кофе для сохранения молодости и красоты

Гастроэнтеролог Каландия: Кофе и зеленый чай защищают организм от старения

Кофе и чай помогают укрепить здоровье и сохранить красоту, считает терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия. Лучшие напитки для сохранения молодости он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Самым важным напитком для хорошего внешнего вида и самочувствия врач назвал обычную воду. Он объяснил, что вода играет ключевую роль в пищеварении, усвоении питательных веществ и выведении токсинов. Кроме того, вода необходима для нормальной работы всех внутренних органов и систем.

Также специалист заявил, что дольше оставаться молодым помогает зеленый чай. По словам гастроэнтеролога, напиток богат антиоксидантами, которые защищают организм от старения и вредных веществ. Такие же свойства есть у натурального кофе, добавил эксперт. Он отметил, что в напитке содержится кофеиновая кислота, которая стимулирует выработку коллагена, необходимого для эластичности и молодости кожи.

Помимо этого, Каландия посоветовал пить натуральные соки, так как они богаты витаминами и полезными элементами. «Черничный сок полезен для зрения, а также способствует сохранению молодости организма. Гранатовый сок положительно влияет на сердце и сосуды. Свекольный сок благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина помогает выводить из организма тяжелые металлы и препятствует росту числа вредных бактерий», — перечислил полезные свойства соков врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина развеяла миф о растворимом кофе. По ее мнению, напиток незаслуженно считают вредным и некачественным аналогом зернового кофе.