Россияне назвали самую частую причину расставания

«Мамба»: половина россиян оказались готовы расстаться с партнером без объяснений

Большинство россиянок заканчивают романтические отношения из-за неверности, постоянных конфликтов и эмоциональных качелей. Об этом говорят результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Социологи сервиса провели исследование, посвященное особенностям расставаний в России. Большинство россиян назвали честный разговор лучшим способом завершить отношения. Почти 60 процентов мужчин и женщин выбирают личную встречу для объяснения причин своего решения. Женщины при этом чаще прибегают к дистанционному формату: семь процентов сообщают о расставании в переписке, а шесть процентов просто исчезают из жизни партнера без объяснений. Мужчины реже идут на такой шаг — всего четыре процента опрошенных пишут о разрыве, и три процента исчезают с радаров.

При этом треть мужчин и 42 процента женщин признались, что хотя бы раз расставались с партнерами без объяснений. Мужчины при этом чаще испытывали угрызения совести и сожаления (девять процентов против шести у женщин).

Самая частая причина разрывов — неверность партнера, ее упомянули 67 процентов мужчин и 56 процентов женщин. Как выяснилось, женщины также не прощают токсичные конфликты и эмоциональные качели (52 процента). Мужчины же чаще заканчивают отношения из-за сексуальной холодности партнерши (30 процентов). 34 процента женщин принимают решение о разрыве из-за разных ценностей и недостатка общения (33 процента). Мужчины же более прагматичны — чаще всего респонденты упоминали изменения во внешности партнерши, скуку или разочарование.

Большинство опрошенных признали исчезновение без объяснений самым неприятным поведением партнера. Такой удар травмирует 42 процента мужчин и 51 процент женщин. Кроме того, женщины с трудом переживают затяжные расставания и многочисленные попытки сойтись, тогда как мужчины не выносят публичных скандалов и вовлечения третьих лиц в отношения.

Идеальное расставание как для мужчин, так и для женщин — это откровенный разговор (около 49 процентов). На втором месте — цивилизованный разрыв без слез и обвинений (этот вариант выбрали 35 процентов мужчин и 34 процента женщин). Мужчины при этом в два раза чаще мечтают сохранить дружбу с бывшей. Однако большинство респондентов полностью обрывают контакт (50 процентов женщин и 40 процентов мужчин). 14 процентов сразу после разрыва начинают поиски новой пары, среди девушек таких только 11 процентов.

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