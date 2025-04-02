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19:37, 2 апреля 2025Путешествия

Россиянин обозвал сотрудницу авиакомпании овцой и был снят с рейса

Пассажир обозвал представительницу «Победы» овцой и был снят с рейса
Алина Черненко

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пассажир «Победы» оскорбил представительницу российской авиакомпании и был снят с рейса. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел в аэропорту Сургута. Ручная кладь 42-летнего Тимура К. не помещалась в калибратор, из-за чего мужчина начал нервничать, возмущаться и обозвал представительницу лоукостера овцой.

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Более того, после оплаты негабаритного багажа он еще раз нахамил сотруднице. Когда женщина поинтересовалась у путешественника, где разместить багажную бирку, он грубо ответил, чтобы она наклеила ее себе на лоб. В итоге на место вызвали наряд полиции и пассажира сняли с рейса в Махачкалу за деструктивное поведение и оскорбление сотрудника компании.

Ранее другой россиянин напился в екатеринбургском аэропорту Кольцово, оскорбил работников авиакомпании и угодил в полицию. После задержания нарушитель порядка отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

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