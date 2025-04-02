Российские богачи устремились в Европу

В России зафиксировали рост спроса на премиальные пляжные туры в Европу

Российские богачи массово устремились в Европу, туроператоры зафиксировали рост спроса на премиальные пляжные туры по ряду направлений на лето. Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным специалистов, с большим отрывом лидирует Италия, на втором месте — Греция, далее — Испания и Португалия. «Рост наблюдается исключительно в премиальном сегменте, тогда как спрос на отели среднего и экономичного уровня практически отсутствует», — рассказала руководитель PR-направления компании Youtravel.me Наталья Чайкина.

Более того, по ее словам, продолжительность туров сократилась по сравнению с допандемийным периодом до 7–10 дней вместо прежних 14.

Информацию, что Италия занимает первое место по спросу среди европейских стран, подтвердили и в «Интуристе». Продажи путевок туда стабильно растут. «А отношение к россиянам в стране неизменно остается радушным, там ждут российских туристов», — добавили в компании.

Ранее опытный путешественник раскрыл потрясающие секретные места в Европе. В их числе оказались пляжи Болгарии и Албании.