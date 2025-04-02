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07:30, 2 апреля 2025Наука и техника

Российские военные создали поддельного «Тигра»

Российские военные создали макет «Тигра» на шасси Desertcross
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Российские военные создали макет бронеавтомобиля «Тигр-М» на шасси легкого вездехода Desertcross 1000. На фотографию поддельного «Тигра» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден вездеход с металлическими панелями, которые имитируют кузов «Тигра-М». Создатели макета повторили большинство элементов машины, включая «кенгурятник» в передней части и характерный выступ на капоте.

В сообщении допустили, что модернизированный Desertcross будут использовать в качестве подвижного макета.

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В марте стало известно, что макеты «Тигров» применили на учениях Allied Spirit 25 в Германии. Бойцы армии США, которые имитировали условного противника, использовали макет российского бронеавтомобиля на шасси Humvee.

В январе в зоне специальной военной операции заметили «Тигр» с дополнительной защитой. Машина получила «мангал» для защиты от дронов и экраны, которыми прикрыли двери, колеса и борта корпуса.

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