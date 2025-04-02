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11:44, 2 апреля 2025Россия

Российским участникам СВО захотели платить две пенсии

В ГД поддержали законопроект о получении бойцами СВО с инвалидностью двух пенсий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российским участникам специальной военной операции (СВО) на Украине с инвалидностью захотели платить две пенсии. Соответствующий законопроект поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет «Парламентская газета».

Как уточнила депутат Светлана Бессараб, право на две пенсии получат как бойцы СВО, так и участники добровольческих формирований из Донецкой и Луганской народных республик в случае, если при исполнении боевых задач они получили увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания и имеют инвалидность. На двойную пенсию также смогут претендовать члены их семей — дети или родители.

Одновременно им могут назначить пенсии по инвалидности и по старости или по инвалидности и за выслугу лет, следует из пояснительной записки.

Ранее Госдума дала родственникам раненых бойцов СВО право на дополнительный отпуск продолжительностью до 35 календарных дней без сохранения заработной платы.

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