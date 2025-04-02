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15:28, 2 апреля 2025Россия

Российскую учительницу начали шантажировать интимным видео

В Петербурге бывший возлюбленный начал шантажировать учительницу интимным видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге бывший возлюбленный начал шантажировать учительницу интимным видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, россиянин записывал провокационные ролики во время отношений, не предупреждая при этом женщину. Когда они расстались, молодой человек стал угрожать разослать видео несовершеннолетним ученикам бывшей партнерши.

Кроме того, он требовал, чтобы учительница признала себя психически неуравновешенной. Женщина отказалась выполнять условия и написала заявление на бывшего в полицию.

Ранее сообщалось, что 23-летнего жителя Севастополя с инвалидностью изнасиловали и заставили набрать микрозаймов. Отец пострадавшего пояснил, что растлил пострадавшего начальник. Семья обратилась к следователям и написала заявление в местную прокуратуру.

ЖЗЛ
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