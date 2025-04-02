Российскую учительницу начали шантажировать интимным видео

В Петербурге бывший возлюбленный начал шантажировать учительницу интимным видео

В Санкт-Петербурге бывший возлюбленный начал шантажировать учительницу интимным видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, россиянин записывал провокационные ролики во время отношений, не предупреждая при этом женщину. Когда они расстались, молодой человек стал угрожать разослать видео несовершеннолетним ученикам бывшей партнерши.

Кроме того, он требовал, чтобы учительница признала себя психически неуравновешенной. Женщина отказалась выполнять условия и написала заявление на бывшего в полицию.

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