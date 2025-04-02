Сафонов пропустил два мяча в матче ПСЖ против команды из французской Лиги 2

Матвей Сафонов пропустил два мяча в матче ПСЖ против «Дюнкерка»

Парижский ПСЖ на выезде обыграл клуб французской Лиги 2 «Дюнкерк» в полуфинале Кубка страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 1 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Усман Дембеле, еще по голу забили Дезире Дуэ и Маркиньос. У хозяев отличились Венсан Сассо и Муханнад Аль-Саад.

Оба мяча у ПСЖ пропустил российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле весь матч. В финале парижане сыграют с победителем встречи между «Канном» и «Реймсом».

Ранее бывшая жена Сафонова Анастасия Казачек подала новый иск к спортсмену. Она хочет получить от 26-летнего футболиста три миллиона рублей.