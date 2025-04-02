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21:41, 2 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала фото в мини-юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Милена Гонсалес

Милена Гонсалес. Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 514 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась на стоянке. Она сделала несколько кадров у фур, позируя в облегающем кожаном костюме черного цвета. Данный наряд включал в себя кроп-топ на бретелях и с глубоким декольте и мини-юбку с завышенной талией.

Также сетевая знаменитость надела бейсболку в тон одежде и белые кеды и нанесла на губы розовую помаду.

В марте «самая сексуальная в мире хоккеистка» Микайла Демайтер сняла штаны на фотосессии.

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