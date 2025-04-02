Семья Василия Уткина собралась судиться за многомиллионное наследство

Маsh: Семья Василия Уткина собралась делить многомиллионное наследство через суд

Семья комментатора Василия Уткина собралась делить многомиллионное наследство телезвезды через суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Мash на спорте».

После журналиста остались три машины и несколько объектов недвижимости. Уткину принадлежал трехэтажный дом с бассейном в Подмосковье — он рассказывал, что приобрел его за один миллион долларов. Помимо этого, у комментатора была квартира в Хамовниках площадью 46 квадратных метров.

По закону все это должны поделить между собой родители и сестра журналиста — жены и детей у него не было, а завещание не составлено. По словам нотариуса, инициатором судебного дела стали родители Уткина. Однако мать журналиста заявила, что ничего не знает об этом.

Василия Уткина не стало 19 марта 2024 года. Причиной оказалась тромбоэмболия легочной артерии. Помимо этого, у комментатора был диагностирован атеросклероз, а также имелись проблемы с лишним весом.