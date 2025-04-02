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09:58, 2 апреля 2025Наука и техника

Samsung перейдет на твердотельные аккумуляторы

Money Today: Samsung начнет выпускать гаджеты с твердотельным аккумулятором
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Корпорация Samsung начнет использовать в своих гаджетах твердотельные аккумуляторы. Об этом сообщает корейское издание Money Today.

Источники медиа рассказали, что в умном кольце Galaxy Ring 2, выход которого намечен на конце 2025 года, впервые применят твердотельную батарею. Сообщается, что подобный аккумулятор имеет большую плотность, чем обычный, поэтому срок автономной работы умного кольца может вырасти.

В отчете говорится, что состоящий из «твердых электролитов» новый аккумулятор также более безопасен, чем обычная батарея — риск возгорания такого элемента ниже. В сообщении инсайдеров изобретение Samsung фигурирует под названием Dream Battery («Батарея мечты»). Отмечается, что в первую очередь Samsung будет использовать ее в различных носимых девайсах, вроде умных колец или часов.

Однако главным недостатком Dream Battery называют его высокую стоимость. Специалисты Money Today полагают, что на фоне небольшого интереса потребителей к первому поколению Galaxy Ring фирма может отказаться от использования твердотельных аккумуляторов в этих видах гаджетов.

Журналисты обратились за комментарием в Samsung, но в корпорации отказались комментировать сообщения о твердотельных батареях.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S25 Edge представят в апреле. Девайс должен будет получить рекордно тонкий корпус толщиной всего 5,75 миллиметра.

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